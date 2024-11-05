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В ГРУ рассказали про псевдоним Столтенберга в годы разработки разведки СССР

Ранее бывший генсек НАТО заявил, что он якобы встречался с представителем советской внешней разведки в Норвегии и даже пытался привлечь его к сотрудничеству.
Глеб Владовский 2024-11-05 05:06:03
© Фото: IMAGO Frank Hoermann SVEN SIMO Globallookpress

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, участвуя в разработке советской разведки, использовал агентурный псевдоним Стеклов. Об этом сообщил ветеран ГРУ Владимир Винокуров.

«По некоторым данным, в конце 1980-х - начале 90-х годов Столтенберг в действительности находился в разработке  разведки СССР под агентурным псевдонимом Стеклов, однако отказался сотрудничать и сообщил о своих контактах норвежской полиции безопасности», - приводит его слова РИА Новости.

Руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок напомнил, что сам бывший генсек альянса в интервью Financial Times заявлял, что он якобы встречался с представителем советской внешней разведки в Норвегии и даже пытался привлечь его к сотрудничеству.

Напомним, что 5 ноября в России отмечается День военного разведчика. Именно в этот день появилось Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. 

#в стране и мире #НАТО #ГРУ #Йенс Столтенберг #разведка ссср
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