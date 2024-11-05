ВМФ России и ВМС Индонезии начали первые совместные учения

В порту Сурабая состоялась церемония открытия первого военно-морского учения кораблей ВМФ России и ВМС Индонезии под названием «Орруда-2024». Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

На церемонии присутствовали командование Военно-морских сил Индонезии, посол РФ в Индонезии Сергей Толченов и представители командования Тихоокеанского флота. После мероприятия стороны обменялись подарками.

В учении от российской стороны будут задействованы корабли ТОФ в составе корветов «Громкий», «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и танкера «Печенга». Индонезия предоставит фрегат «И Густи Нгурах Рай» и корвет «Франц Каисиепо».

Учение продлится до 8 ноября. Оно будет состоять из двух частей: сухопутной в порту Сурабая и морской в акватории Яванского моря.

Во время морской части учения моряки отработают задачи организации взаимодействия, совместное маневрирование, артиллерийскую стрельбу и спасение на море. Российские и индонезийские экипажи проведут досмотровые действия и отработают элементы антитеррористической деятельности. Также будут задействованы палубные вертолеты.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов отметил важность совместных морских маневров с ВС Индонезии. По словам главы российского оборонного ведомства, РФ уделяет приоритетное внимание совместной оперативной и боевой подготовке с индонезийскими военнослужащими.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.