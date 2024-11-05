МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВМФ России и ВМС Индонезии начали первые совместные учения

Учения будет состоять из сухопутной части в порту Сурабая и морской части в акватории Яванского моря.
2024-11-05 05:58:48
© Фото: пресс-служба Тихоокеанского флота © Видео: Минобороны России

В порту Сурабая состоялась церемония открытия первого военно-морского учения кораблей ВМФ России и ВМС Индонезии под названием «Орруда-2024». Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

На церемонии присутствовали командование Военно-морских сил Индонезии, посол РФ в Индонезии Сергей Толченов и представители командования Тихоокеанского флота. После мероприятия стороны обменялись подарками.

В учении от российской стороны будут задействованы корабли ТОФ в составе корветов «Громкий», «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и танкера «Печенга». Индонезия предоставит фрегат «И Густи Нгурах Рай» и корвет «Франц Каисиепо».

Учение продлится до 8 ноября. Оно будет состоять из двух частей: сухопутной в порту Сурабая и морской в акватории Яванского моря.

Во время морской части учения моряки отработают задачи организации взаимодействия, совместное маневрирование, артиллерийскую стрельбу и спасение на море. Российские и индонезийские экипажи проведут досмотровые действия и отработают элементы антитеррористической деятельности. Также будут задействованы палубные вертолеты.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов отметил важность совместных морских маневров с ВС Индонезии. По словам главы российского оборонного ведомства, РФ уделяет приоритетное внимание совместной оперативной и боевой подготовке с индонезийскими военнослужащими.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #учения #флот #корабли #Тихоокеанский флот #Орруда-2024 #Сурабай
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Казанское. Высшее. Танковое
2
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
3
Оружие Южной Африки
4
Центральный ядерный полигон. Продолжение
5
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
6
Воткинск. Центр военного ракетостроени
7
Саперы МЧС в зоне СВО
8
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
9
Лазерное станкостроение в России
10
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 