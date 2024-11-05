Запущенные с Восточного спутники «Ионосфера-М» успешно вывели на орбиту

Запущенные с космодрома Восточный спутники «Ионосфера-М» успешно вывели на орбиту. Об этом сообщили в Роскосмосе.

«Гелиогеофизические космические аппараты "Ионосфера-М" № 1 и № 2, запущенные с Восточного, доставлены на заданную орбиту и отделились от разгонного блока "Фрегат"», - говорится в сообщении организации.

Уточняется, что блок продолжает выводить на орбиты в том числе 53 российских и зарубежных малых спутника.

Ранее сообщалось, что ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный. Планировалось, что через 9 минут 24 секунды после старта ракета выведет разгонный блок «Фрегат» со спутниками на околоземную орбиту.