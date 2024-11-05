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Ракета «Союз-2.1б» с гелиофизическими спутниками стартовала с Восточного

Ракета оснащена двумя гелиофизическими спутниками «Ионосфера-М» и 53 российскими и зарубежными малыми аппаратами.
Игнат Далакян 2024-11-05 02:44:00
© Фото: Роскосмос © Видео: Роскосмос

Ракета «Союз-2.1б» с двумя гелиофизическими спутниками «Ионосфера-М» и 53 малыми аппаратами стартовала с космодрома Восточный. Кадры запуска показал Роскосмос.

Планируется, что через 9 минут 24 секунды после старта ракета выведет разгонный блок «Фрегат» с российскими и зарубежными спутниками на околоземную орбиту. После этого блок включит свой маршевый двигатель и начнет развозить аппараты по орбитам.

Ожидается, что на расчетную орбиту спутники «Ионосфера-М» будут выведены через 56 минут 15 секунд после старта, а затем уже - малые аппараты.

Спутники войдут в состав первой в России космической системы мониторинга гелиогеофизической обстановки - «Ионозонд».

Ранее мы показывали кадры транспортировки «Союза-2.1б» к месту старта. Специалисты установили ее в вертикальное положение и подготовили ракету к пуску. Ракета стала 17-ым по счету отправленным «Союзом» с космодрома в Амурской области.

#в стране и мире #космос #ракета #роскосмос #Союз #спутник #запуск #союз-2.1б
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