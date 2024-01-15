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Силовики обнаружили и изъяли в Мариуполе 20 тыс. книг «Свидетелей Иеговы»*

При осмотре помещения представители силовых структур обнаружили десятки тысяч книг экстремистского содержания, служебные документы с информацией, свидетельствующей о причастности «Свидетелей Иеговы»* к финансированию ВСУ.
Дарина Криц 2024-01-15 04:29:01
© Фото: УФСБ РФ по ДНР © Видео: УФСБ РФ по ДНР

В Мариуполе обнаружили место, которое использовалось для пропаганды экстремистской идеологии «Свидетелями Иеговы»* (экстремистская и запрещенная в РФ организация). Это стало возможным благодаря совместной работе военной контрразведки, Росгвардии и Управлению ФСБ по ДНР.

Силовики осмотрели помещение и обнаружили свыше 20 тысяч экземпляров книг экстремистского содержания. Также удалось изъять служебные документы с информацией, свидетельствующей о причастности организации к финансированию боевиков ВСУ.

Силовые ведомства устанавливают причастных к финансированию украинских неонацистов.

В конце 2022 года в Крыму удалось пресечь деятельность «Свидетелей Иеговы»*. Она действовала на полуострове с 2017 года. Предполагаемым организатором одной из крупнейших ячеек запрещенной в РФ организации являлся 53-летний житель Симферополя.

* «Свидетели Иеговы» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ. 

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