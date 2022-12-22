В Крыму пресекли деятельность одной из крупнейших в России ячеек «Свидетелей Иеговы»*

© Видео: ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю © Фото: ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю

Крупная ячейка запрещенной в РФ экстремистской организации «Свидетели Иеговы»* была обнаружена в Крыму. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

«Пресечена деятельность одной из крупнейших ячеек запрещенной в России экстремистской организации "Религиозная организация "Управленческий центр Свидетелей Иеговы* в России". Экстремистская организация действовала на полуострове с 2017 года. В результате проведенных мероприятий оперативниками задержаны участники запрещенного религиозного объединения», - говорится в сообщении.

В результате расследования, проводимого совместно с ФСБ и Росгвардией, было выявлено, что собрания ячейки проводились в Симферополе и Симферопольском районе. На них собирали пожертвования и вели пропагандистскую деятельность.

Предполагаемым организатором одной из крупнейших ячеек запрещенной организации в России является 53-летний житель Симферополя, заявили в Следкоме Крыма и Севастополя.

«Безработный житель Симферополя, являясь сторонником общины, организовывал на территории Симферопольского района пропагандистские собрания с участием адептов в режиме видеосвязи и по местам их жительства, на которых изучалась и обсуждалась запрещенная литература, способы ее распространения. Также мужчина выполнял управленческие функции, направленные на поддержание деятельности религиозной организации, в том числе – связанную со сбором пожертвований», - установили следователи.

Также одновременно прошли обыски по месту жительства 20 предполагаемых участников секты. Были изъяты изъяты денежные средства, компьютерная техника, мобильные телефоны, запрещенная литература, записные книжки с черновыми записями, подтверждающими деятельность экстремистской организации, и квитанции об оплате.

Напомним, Верховный суд Российской Федерации признал организацию «Свидетели Иеговы»* экстремистской и запретил ее деятельность на территории страны в 2017 году.

* «Свидетели Иеговы» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.