В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Крыму пресекли деятельность одной из крупнейших в России ячеек «Свидетелей Иеговы»*

Вероника Волосунова
12:40 22.12.2022
В рамках расследования было проведено порядка 20 обысков. Организатором, предположительно, валяется 53-летний жители Симферополя.
© Видео: ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю © Фото: ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю
Читайте нас на:

Крупная ячейка запрещенной в РФ экстремистской организации «Свидетели Иеговы»* была обнаружена в Крыму. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

«Пресечена деятельность одной из крупнейших ячеек запрещенной в России экстремистской организации "Религиозная организация "Управленческий центр Свидетелей Иеговы* в России". Экстремистская организация действовала на полуострове с 2017 года. В результате проведенных мероприятий оперативниками задержаны участники запрещенного религиозного объединения», - говорится в сообщении.

В результате расследования, проводимого совместно с ФСБ и Росгвардией, было выявлено, что собрания ячейки проводились в Симферополе и Симферопольском районе. На них собирали пожертвования и вели пропагандистскую деятельность.

Предполагаемым организатором одной из крупнейших ячеек запрещенной организации в России является 53-летний житель Симферополя, заявили в Следкоме Крыма и Севастополя.

«Безработный житель Симферополя, являясь сторонником общины, организовывал на территории Симферопольского района пропагандистские собрания с участием адептов в режиме видеосвязи и по местам их жительства, на которых изучалась и обсуждалась запрещенная литература, способы ее распространения. Также мужчина выполнял управленческие функции, направленные на поддержание деятельности религиозной организации, в том числе – связанную со сбором пожертвований», - установили следователи.

Также одновременно прошли обыски по месту жительства 20 предполагаемых участников секты. Были изъяты изъяты денежные средства, компьютерная техника, мобильные телефоны, запрещенная литература, записные книжки с черновыми записями, подтверждающими деятельность экстремистской организации, и квитанции об оплате.

Напомним, Верховный суд Российской Федерации признал организацию «Свидетели Иеговы»* экстремистской и запретил ее деятельность на территории страны в 2017 году. 

* «Свидетели Иеговы» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:13 В стране и мире
Путин в беседе с Нетаньяху отметил поступательное развитие отношений РФ и Израиля
10:36 В стране и мире
Видео
В Москве произошла встреча гендиректора Росатома Лихачева и главы МАГАТЭ Гросси
09:27 В стране и мире
Рогозин заявил, что кто-то «слил» о нем информацию
09:06 В стране и мире
Посольство РФ в США: Россия не позволит скрыть неудобную правду о «Северных потоках»
07:38 В стране и мире
Свыше 50 рейсов отменены или задержаны в аэропортах Москвы из-за непогоды
Популярное
Видео
Путин заявил, что он и сейчас считает братским народ Украины
Видео
«Снежинки окукливались»: Вильфанд о ледяных дождях в Москве
Видео
«Замедлил циркуляцию на время ковида»: профессор об опасности гриппа для россиян
Видео
Шойгу отметил количество добровольцев в войсках, их более 20 тысяч человек
Видео
Путин заявил о необходимости развивать арсенал современных ударных средств в ВС РФ
Видео
Шойгу: форум «Армия» способствовал укреплению международного военно-технического сотрудничества
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.