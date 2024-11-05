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Разведчики ВДВ установили минное заграждение в курском приграничье

Тем самым бойцы перекрыли один из маршрутов прорыва украинских боевиков в Глушковский район Курской области, восстановив госграницу на отдельно взятом данном участке.
2024-11-05 05:00:39
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Тульские разведчики-десантники установили минный шлагбаум на участке государственной границы и перекрыли один из маршрутов прорыва украинских боевиков в Глушковский район Курской области.

Российские военнослужащие своими действиями восстановили госграницу на отдельно взятом данном участке.

До того, как украинские боевики прорвались в Курскую область, на этой местности была выстроена сеть инженерных заграждений. Противник при помощи западной техники постоянно осуществлял прорыв государственной границы на нескольких участках в Глушковском районе. Военнослужащие ВДВ блокировали и уничтожили часть подразделений ВСУ. Другая часть осуществила подготовку к прорыву и по команде с нескольких направлений, не жалея техники и личного состава, преодолела государственную границу.

После того, как российские войска вышли на расстояние, позволяющее восстановить госграницу, штурмовики под прикрытием артиллеристов приступили к блокированию подходов противника через инженерные заграждения.

Уничтожив противника, военнослужащие разведывательной роты полка с позывными Порш и Почта выдвинулись для выполнения боевой задачи. Бойцы обнаружили минный шлагбаум. Воспользовавшись им, они восстановили целостность государственной границы, растянув шлагбаум и разместив мины, чтобы не допустить подхода резервов противника.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал, что Курская область будет зачищена от ВСУ. Глава государства на встрече с волонтерами центра «Вымпел» отметил, что региону понадобится их помощь.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#ВДВ #армия #Минобороны России #Курская область #разведчики #десантники #шлагбаум #приграничье #минные заграждения
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