Путин пообещал, что Курская область будет очищена от ВСУ

Президент РФ Владимир Путин сообщил волонтерам центра «Вымпел» из Курской области, что российские военные освободят регион от ВСУ, после чего понадобится помощь на территории.

«Сейчас, когда территорию зачистим от противника, для вас тоже будет много работы», - сказал Путин после церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому.

В свою очередь, активисты центра рассказали российскому лидеру о своей деятельности и о оказании гуманитарной помощи в Курской области.

Напомним, что ранее Путин раскрыл подробности окружения ВСУ в Курской области.