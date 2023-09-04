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Бразилия впервые с 1999 осуществила импорт урана из России

Елизавета Кондрикова
07:26 04.09.2023
В этом году поставки урана в Бразилию осуществляли также Соединенные Штаты.
Бразилия впервые с 1999 осуществила импорт урана из России
© Фото: Hendrik Schmidt dpa Globallookpress
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Согласно данным бразильской статистической службы, Бразилия в этом году осуществила впервые с 1999 года импорт природного и обогащенного урана из России на сумму в 72 миллиона долларов.

Бразилия закупила 26,9 тонны природного урана на сумму в 52,7 миллиона долларов - подобные объемы закупок наблюдаются впервые с 1998 года, пишет РИА Новости. Более ранних данных в открытом доступе бразильская статистика не предоставляет. Также был приобретен обогащенный уран на 18,9 миллиона долларов объемом в 27,1 тонны.

Подобная статья бразильского импорта объясняется тем, что в этом году «Росатом» заключил контракт на поставки природного газа с бразильской компанией «INB» (Industrias Nucleares de Brasil). В 2022 году также был согласован контракт на полное обеспечение в 2023-2027 годах бразильской АЭС «Ангра» обогащенным ураном.

В этом году помимо России поставки урана осуществляли Соединенные Штаты. В прошлом году Бразилия также закупала природный уран у Великобритании, Казахстана и Канады, обогащенный - у Великобритании, США и Швеции.

Ранее также стало известно о рекордных платежах за уран со стороны Соединенных Штатов - более 695 миллионов долларов. За первое полугодие этого года страна закупила у России 416 тонн урана, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

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