На Москву обрушилась почти «черная» метель

На Москву обрушился мощнейший снегопад с метелью. Видимость существенно упала. Как отметил в своем Telegram-аккаунте ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, наблюдается почти «черная» метель.

«Почти "черная" метель, заряды снега с ухудшением видимости до сотен метров. Приближение холодного фронта», - написал синоптик.

Впрочем, скоро снегопады отступят, пообещал другой ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. С его слов, снегопады станут более локальными по мере прохождения холодного атмосферного фронта.

«На дорогах и тротуарах сформируется сильная гололедица. Температура вернется в зону отрицательных значений и будет активно понижаться», - предупредил метеоролог.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков напомнил о правилах безопасной езды на автомобиле в условиях гололедицы, тумана и снегопада. Он призвал водителей следить за состоянием дорожного покрытия, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких перестроений и торможений.