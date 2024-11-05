В Британии подтвердили два новых заражения оспой обезьян

В Великобритании подтвердили два новых случая заболевания штаммом оспы обезьян. Об этом сообщили на сайте правительства страны со ссылкой на агентство по здравоохранению (UKHSA).

«Два случая заболевания оспой обезьян Clade Ib были выявлены среди людей, имевших бытовые контакты с первым заразившимся. Таким образом, общее число подтвержденных случаев составляет три», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что пациенты находятся под наблюдением в медучреждениях. Несмотря на это, риск для населения Великобритании остается низким.

Напомним, что 30 октября в Соединенном королевстве выявили первый случай заболевания штаммом оспы обезьян.