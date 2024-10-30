В Великобритании впервые выявили новый штамм оспы обезьян

Первый случай заболевания новым штаммом оспы обезьян выявлен в Великобритании. Об этом сообщили Национальное агентство по здравоохранению. Случай зафиксирован в Лондоне. В больницу попал человек, недавно вернувшийся из Африки.

«Пациент был переведен в отделение инфекционных заболеваний высокой степени тяжести», - говорится в сообщении.

Сейчас медики отслеживают контакты заболевшего, чтобы не допустить распространения нового штамма оспы обезьян. Известно, что новый штамм заболевания приводит к более тяжелому течению болезни.

Ранее стало известно, что специалисты Роспотребнадзора прибыли в Конго, чтобы помочь местным специалистам в борьбе с болезнью. Ведомство представит своим коллегам тест-системы для диагностики оспы обезьян.

Новейшая разработка Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера помогает достаточно быстро выявлять вирус, причем вне лаборатории.