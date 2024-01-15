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Ретейлер Wildberries ищет 16 человек после пожара на складе в Ленобласти

Wildberries продолжает устанавливать местонахождение 16 сотрудников.
Дарина Криц 2024-01-15 03:22:01
© Фото: Александр Гальперин, РИА Новости

После пожара на складе в Шушарах под Санкт-Петербургом представители Wildberries продолжают искать 16 пропавших сотрудников.

Как передает «Лайф», онлайн-ретейлер продолжает связываться с исполнителями склада, находившимися там 13 января. Для родственников  круглосуточно работает горячая линия.

Также стало известно, что в ближайшие две недели в Санкт-Петербурге откроется новый сортировочный центр, а логистику удалось перенастроить.

Ранее сообщалось, что Wildberries выясняет судьбу 49 человек. Поиск затрудняется тем, что у многих сотрудников склада в Шушарах мобильные телефоны могли потеряться при эвакуации.

Пожар на складе произошел в субботу, 13 января, около 07:30 утра. Огонь распространился на площади 70 тысяч квадратных метров, при этом произошло обрушение на площади 40 квадратных метров. 14 января сообщалось, что на момент возгорания на складе находилось больше тысячи человек. 

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