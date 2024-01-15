Wildberries продолжает выяснять судьбу 49 человек после пожара на складе в Шушарах

Компания Wildberries продолжает поиски сотрудников после произошедшего пожара в Шушарах в Ленинградской области. К настоящему времени уточняется судьба 49 человек. Об этом сообщил маркетплейс в официальном Telegram-канале.

«На текущий момент мы устанавливаем местонахождение 49 человек», - уточнили в пресс-службе компании.

Их поиск затрудняется отсутствием мобильных телефонов у многих из них, которые они могли потерять при эвакуации. Представители организации пытаются связаться с находившимися в день пожара сотрудниками, к некоторым из них они отправились домой, также они остаются на связи с их близкими.

В субботу, 13 января, около 07:30 утра на складе Wildberries в Шушарах произошло возгорание на площади 350х320 метров, высотой 20 метров.

Огонь распространился на площади 70 тысяч квадратных метров, при этом произошло обрушение на площади 40 квадратных метров. Пожар удалось локализовать и потушить.

На следующий день сообщалось, что на момент возгорания на складе находилось больше тысячи человек. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.