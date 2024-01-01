Замглавкома ВКС наградил бойцов СВО Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством»

Заместитель Главнокомандующего Воздушно-космических Сил (ВКС) по военно-политической работе генерал-лейтенант Александр Максимцев вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим-участникам специальной военной операции.

В Минобороны России сообщили, что более 20 человек получили заслуженные награды, в том числе Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Медаль Суворова, Медаль Жукова, а также медали «За воинскую доблесть» I и II степеней и «За укрепление боевого содружества».

Перед награждением Максимцев произнес торжественную речь перед военнослужащими, в которой поблагодарил бойцов за проявленные мужество, отвагу и героизм в зоне СВО.

Ранее за заслуги перед отечеством наградили глав администраций населенных пунктов Курской области. Командование группировки войск «Запад» отметило их вклад в выполнении задач спецоперации. Глава поселка Теткино Сергей Призенко заявил, что его населенный пункт приграничный, поэтому «эта тема для них очень близка».

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.