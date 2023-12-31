Главам курских поселков вручили медали от Минобороны России за содействие СВО

Командование группировки войск «Запад» вручило ведомственные награды Минобороны России главам администраций населенных пунктов в Курской области. Чиновников отметили за содействие в решении задач специальной операции.
Медали «Участнику специальной военной операции» получили глава поселка Глушково Василий Худяков, глава поселка Коренево Роман Пугачев и глава поселка Теткино Сергей Призенко. Об этом рассказали в пресс-службе МО РФ.
«Наш поселок приграничный. Поэтому эта тема для нас очень близка и важна», - отметил Сергей Призенко.
Награжденные главы поселков отметили, что сейчас цель стоит одна - победить врага. Для этого будет сделано все необходимое.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.
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