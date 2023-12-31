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Главам курских поселков вручили медали от Минобороны России за содействие СВО

Ведомственные награды получили руководители из Глушково, Коренево и Теткино.
2023-12-31 11:36:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Командование группировки войск «Запад» вручило ведомственные награды Минобороны России главам администраций населенных пунктов в Курской области. Чиновников отметили за содействие в решении задач специальной операции.

Медали «Участнику специальной военной операции» получили глава поселка Глушково Василий Худяков, глава поселка Коренево Роман Пугачев и глава поселка Теткино Сергей Призенко. Об этом рассказали в пресс-службе МО РФ.

«Наш поселок приграничный. Поэтому эта тема для нас очень близка и важна», - отметил Сергей Призенко.

Награжденные главы поселков отметили, что сейчас цель стоит одна - победить врага. Для этого будет сделано все необходимое.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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