Расчет ПТРК «Корнет» уничтожил БМП боевиков с расстояния 7 800 метров

Расчет ПТРК «Корнет» гвардейского Костромского артиллерийского полка ВДВ уничтожил БМП боевиков на Артемовском направлении с дистанции почти 8 км. Минобороны РФ показало кадры боевой работы наших военнослужащих.

Разведчики обнаружили к северо-западу от Артемовска колонну из двух боевых бронированных машин ВСУ, выдвигавшихся в сторону наших оборонительных позиций для проведения ротации. По средствам связи их координаты сразу передали на пункт управления. Для уничтожения колонны техники было принято решение задействовать расчет ПТРК «Корнет».

Бойцы выполнили пуск управляемой ракеты с рекордной дистанции 7 800 метров. Этот удар уничтожил боевую машину пехоты противника с экипажем внутри. Другую БМП поразили расчеты артиллерии ВДВ.

Такую дальность стрельбы из ПТРК обеспечили тепловизоры. Об этом рассказал один из военнослужащих.

«Теперь нам поставили тепловизоры на них, поэтому мы можем, в зависимости от ракет, стрелять на дальность и до 10 километров. Теперь работаем круглосуточно, и днем и ночью. Не даем врагу ни передвигаться, ни ротироваться, ни эвакуироваться», - объяснил заместитель командира противотанкового взвода с позывным «Зевс».

Боец подчеркнул, что раньше работал с другими противотанковыми комплексами, однако «Корнет» кажется ему самым эффективным.

Ранее российские десантники уничтожили при помощи «Корнета» бронемашину противника и сорвали его ротацию под Артемовском. МО РФ показало кадры поражения цели.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.