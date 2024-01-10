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Десантники сожгли «Корнетом» бронемашину ВСУ и сорвали ротацию под Артемовском

Расчет подразделения ВДВ с помощью тепловизора засек колонну ВСУ из двух боевых бронированных машин западного производства.
2024-01-10 05:00:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские десантники поразили из ПТРК «Корнет» боевую бронированную машину ВСУ западного производства под Артемовском. Кадры объективного контроля предоставило Минобороны России.

Расчет подразделения ВДВ из состава Южной группировки войск с помощью тепловизора засек колонну ВСУ из двух боевых бронированных машин (ББМ) западного производства. Бронемашины ехали в сторону линии боевого соприкосновения и подвозили туда личный состав для ротации на передовых позициях.

Управляемой ракетой из ПТРК «Корнет» противотанковый расчет уничтожил одну из ББМ. Вторая машина развернулась и уехала в сторону тылового района. Ротацию украинские боевики в этот раз провести не смогли.

После поражения цели расчет быстро свернулся и сменил позицию.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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