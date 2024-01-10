Десантники сожгли «Корнетом» бронемашину ВСУ и сорвали ротацию под Артемовском

Российские десантники поразили из ПТРК «Корнет» боевую бронированную машину ВСУ западного производства под Артемовском. Кадры объективного контроля предоставило Минобороны России.

Расчет подразделения ВДВ из состава Южной группировки войск с помощью тепловизора засек колонну ВСУ из двух боевых бронированных машин (ББМ) западного производства. Бронемашины ехали в сторону линии боевого соприкосновения и подвозили туда личный состав для ротации на передовых позициях.

Управляемой ракетой из ПТРК «Корнет» противотанковый расчет уничтожил одну из ББМ. Вторая машина развернулась и уехала в сторону тылового района. Ротацию украинские боевики в этот раз провести не смогли.

После поражения цели расчет быстро свернулся и сменил позицию.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.