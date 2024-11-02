Опубликованы кадры транспортировки ракеты «Союз-2.1б» к месту старта

Ракету «Союз-2.1б» с двумя гелиогеофизическими спутниками «Ионосфера-М» вывезли на стартовый комплекс космодрома Восточный. После установки ракеты в вертикальное положение специалисты Роскосмоса продолжили ее подготовку к пуску. За подготовкой следит корреспондент «Звезды» Мария Герман.

Транспортировка «Союза» проходит торжественно, под марш «Прощание славянки». Локомотив не спеша тянет за собой платформу с ценнейшим грузом. Рядом идут сотрудники Восточного, те, кто своими руками из отдельных элементов в течение нескольких месяцев собирал ракету-носитель.

До стартового стола всего один километр, но состав движется с небольшой скоростью, поэтому путь занимает около часа. «Союз» везут будто хрустальную вазу. И это неудивительно - ему предстоит вывести на орбиту больше полусотни космических устройств.

Среди них российско-китайский спутник «Дружба АТУРК». Это совместный проект студентов из Амурского госуниверситета в Благовещенске и Харбинского политеха. А еще на орбиту отправится первая партия аппаратов «Ионосфера-М». Они станут основателями российской системы мониторинга «космической» погоды вокруг Земли.

Запуск с Восточного запланирован 5 ноября. К этому времени ракету-носитель заправят топливом и проведут проверку всех систем. В 02.18 по московскому времени прозвучит команда на старт. Это будет уже 17-й «Союз», отправленный с космодрома в Амурской области.