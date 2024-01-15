Здание Верховной Рады в Киеве осталось без отопления из-за аварии

Украинский депутат Ярослав Железняк сообщил об отключении отопления в Верховной Раде. В ближайшие дни здание не будет отапливаться.

Причиной этому стала авария, которая произошла на одной из труб. Об этом пишет RT, передавая слова депутата. Недавно мэр Киева Виталий Кличко заявил, что жители города могут столкнуться с трудностями в этот отопительный сезон.

Верховная Рада - парламент Украины, в который входят 450 депутатов. Это единственный орган власти в стране, который может принимать законы. Недавно в Раде приняли в первом чтении закон о запрете УПЦ. Против выступили лишь 15 депутатов, а «за» проголосовали 267 человек.