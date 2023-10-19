В стране и мире Верховная рада приняла в первом чтении закон о запрете УПЦ Елизавета Кондрикова Подавляющее большинство депутатов проголосовало за запрет Украинской православной церкви. © Фото: Uli Deck, dpa, Global Look Press Читайте нас на: Верховная рада, украинский парламент, проголосовала за запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Ярослав Железняк. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении с 267 голосами «за», против высказались всего 15 депутатов, сообщает Радио Sputnik. На Украине с начала спецоперации приступили к гонениям на УПЦ и прихожан, с лета этого года местными законодательными органами принимались меры для признания УПЦ нежелательной организацией и в итоге - лишения ее регистрации. Экспертное мнение и аналитика