В северной столице открыли выставку трофейной техники НАТО с зоны специальной военной операции. Многие трофеи были захвачены бойцами группы «Север» на Харьковском и Сумском направлениях.

Один из участников СВО рассказал корреспонденту «Звезды» об одном из трофеев - танк американского производства М1 Abrams. Он приехал без гусениц, подбитый на мине. Также был «добит» сверху, минометным огнем.

«Главные минусы в том, что боеукладка у него находится сзади, и, собственно, это его уязвимое место. На полную перезарядку у него примерно 30-40 секунд, в отличие от нашего Т-90», - пояснил участник СВО Владислав Калашников.

Трофейный танк, пришедший в плачевном состоянии, наглядно продемонстрировал, что происходит с техникой НАТО на зоне военной операции.

Напомним, что в Самаре и Курске также открылись выставки трофейного оружия стран НАТО.