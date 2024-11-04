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В Курске открыли выставку трофейной техники производства НАТО

Некоторые из машин, представленных на выставке в Курске, одними из первых заходили на российские территории летом.
Владислав Кустов Анастасия Бобылева 2024-11-04 22:57:49
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

В Курске открыли выставку трофейной техники стран Запада, которую нейтрализовали российские военнослужащие или бросили ВСУ. Некоторые из этих машин одними из первых заходили на Курскую землю во время летнего вторжения, некоторые наши бойцы вывезли прямо из-под носа у противника. Например, этот HMMWV боец 810-й бригады морской пехоты забрал в Кореневском районе.

Машину увели прямо из-под носа у противника. И теперь, несмотря на резкое ухудшение погоды, мокрый снег и ледяной ветер, жители Курской области из разных районов приезжают к мемориалу памяти Курской битвы, чтобы увидеть и прикоснуться к результатам боевой работы защитников Курской области.

«Я очень переживаю за наших ребят и за всех людей. Я понимаю, что в эту ночь могло случиться и с нами. Понимаю, как тяжело ребятам нашим сейчас», - заявила местная жительница Юлия Шошина.

К мемориалу памяти Курской битвы возлагают цветы в честь Дня народного единства, объединяя память о прошлом и свидетельства настоящего.

Конечно если сравнить количество взятой как трофей и сожженной дотла западной техники в Курском приграничье, перевес будет в сторону последней. Как минимум два немецких танка Leopard, девять РСЗО HIMARS и не менее трех британских танков Challenger. Вполне возможно, что эти цифры выше.

На фоне недавних заявлений украинских политиков о повальном дезертирстве в ВСУ некоторые украинские бригады начали буквально уговаривать вернуться тех, кто их оставил. При этом из сводки нашего Министерства обороны сегодня прозвучала новая цифра потерь ВСУ в Курском приграничье - почти 30 000 военнослужащих.

Ранее выставка трофейной техники НАТО открылась в Самаре. Ее цель - развеять мифы о непобедимости оружия и техники Запада.

#ВСУ #Курск #наш эксклюзив #трофейная техника
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