Боевики выпустили по ДНР почти 174 тысячи боеприпасов за 697 дней эскалации

Украинские боевики с момента эскалации конфликта на Украине выпустили по территории ДНР почти 174 тысячи боеприпасов различного калибра. Всего за 697 дней ВСУ обстреляли регион более 32 тысяч раз, из которых 31 954 атаки с применением тяжелого вооружения. Данные приводит представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«За 697 дней эскалации представительством ДНР в СЦКК зафиксировано 32 388 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения - 31 954. Всего противником выпущено 173 902 боеприпаса различного калибра», - говорится в инфографике, опубликованной в Telegram-канале представительства.

За это время в регионе погибли почти пять тысяч мирных жителей, из которых 142 - дети. Еще почти шесть тысяч человек получили ранения, в том числе 375 детей. А с 2014 года по 2023 из-за нападений боевиков в регионе погибли девять тысяч человек.

Ранее стало известно, что в Донецке националисты сбросили гранату с БПЛА. Инцидент произошел в Кировском районе. В ходе атаке ранения получил мирный житель.