В Донецке при сбросе ВСУ боеприпаса с дрона пострадал мужчина

ВСУ сбросили гранату с дрона в Кировском районе Донецка, пострадал мужчина. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

«Донецк (Кировский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА по улице Кирова, 288 ранен мужчина», - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате обстрелов ВСУ в ДНР поврежден Республиканский Реабилитационный Центр Минздрава ДНР по ул. Родниковой.

ВСУ также сбросили гранаты при помощи БПЛА по Никитовскому району Горловки. В результате повреждения получили водовод и многоквартирный жилой дом.

В понедельник ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка, а также Ясиноватую.