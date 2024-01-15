МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Донецке при сбросе ВСУ боеприпаса с дрона пострадал мужчина

В Кировском районе Донецка мужчина получил ранения в результате сброса гранаты с дрона ВСУ.
Алина Луговая 2024-01-15 22:51:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК «Звезда»

ВСУ сбросили гранату с дрона в Кировском районе Донецка, пострадал мужчина. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

«Донецк (Кировский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА по улице Кирова, 288 ранен мужчина», - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате обстрелов ВСУ в ДНР поврежден Республиканский Реабилитационный Центр Минздрава ДНР по ул. Родниковой.

ВСУ также сбросили гранаты при помощи БПЛА по Никитовскому району Горловки. В результате повреждения получили водовод и многоквартирный жилой дом.

В понедельник ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка, а также Ясиноватую.   

#в стране и мире #Донецк #Обстрел
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»