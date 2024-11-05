Разведчики показали уничтожение укрытия украинских операторов БПЛА

Российские разведчики показали уничтожение объектов ВСУ в Херсонской области. Они также рассказали о своей боевой работе.

На опубликованных кадрах видно, как наши бойцы выдвигаются на задание. Несколько километров они идут пешком, рассредоточившись, но на открытом участке противник замечает группу и пытается накрыть огнем. На удар разведчики отвечают ударом. Группа разделяется и отправляет свой FPV-дрон в сторону противника.

Через несколько минут результат удара фиксируют наблюдатели. Временное укрытие украинских операторов БПЛА оказалось уничтожено, а с ним техника и живая сила боевиков.

«Уже мы все знаем о противнике, все точки выявлены, знаем, где противник может находиться, постоянно контролируем его, знаем, когда передвигается, какими группами, проводим разведку», - рассказал командир разведывательного подразделения с позывным Бабай.

Ранее операторы российских дронов уничтожили роботизированную платформу ВСУ под Харьковом. Платформа устанавливала противотанковые мины.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.