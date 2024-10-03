Посол в Ливане поднимет вопрос о вывозе россиян, если ситуация ухудшится

Посол РФ в Ливане поднимет вопрос о вывозе россиян, если ситуация в стране продолжит ухудшаться. Об этом дипломат заявил корреспонденту «Звезды» в Бейруте.

«Безусловно, мы будем ставить перед руководством вопрос о вывозе россиян в Москву. Особенно тех, кто потерял свои дома в результате ударов авиации ЦАХАЛ, кто потерял возможность дальше находиться здесь, так как нет средств к существованию. И у кого есть родные и близкие в РФ», - заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Ливане Александр Рудаков.

Он уточнил, что пока посольство не располагает данными о погибших или раненых соотечественниках в результате ударов ВВС Израиля.

Сегодня борт Ил-76 МЧС России доставил партию гуманитарной помощи для населения Ливана. Это 33 тонны продуктов, медикаментов, передвижных электростанций и предметов первой необходимости. Их направят нуждающимся переселенцам, покинувшим районы, которые обстреливает ЦАХАЛ.

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов оценил ситуацию в стране и напомнил соотечественникам о том, что регулярные рейсы между Израилем и Россией продолжают осуществляться, аэропорт открыт и работает в штатном режиме.