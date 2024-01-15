Жена водителя, чей инсульт приняли за опьянение, рассказала о его состоянии

В Свердловской области назначили проверку действий автоинспекторов, которые приняли водителя с инсультом за нетрезвого. Из-за этого мужчина попал к врачам только через несколько часов. Родственники водителя готовят обращение в Следственный комитет.

Екатерина, жена пострадавшего Романа Кочурова, рассказала нашему телеканалу, что у ее мужа диагностировали отек мозга. Он не может разговаривать, а его правая сторона полностью парализована.

«Инсульт сложный, геморрологический, идет отек мозга. Температура держится, прогнозов никаких не дают. Звоню каждый день, говорят без изменений. На вербальный контакт не идет. То есть он не разговаривает, он не реагирует. Правая сторона полностью парализована», - сказала Екатерина.

После аварии прибывшие на место сотрудники ГИБДД приняли состояние Романа Кочурова за сильное алкогольное либо наркотическое опьянение, при этом никаких медицинских экспертиз не проводилось. Скорую помощь также не вызвали.

В результате в больницу спустя больше шести часов водителя с инсультом доставили его работодатели. Представители компании, прибыв на место, поняли - у их работника приступ. Он не может самостоятельно двигаться и говорить. Полицейские, еще недавно считавшие, что Кочуров невменяем, свое мнение изменили, и беспрепятственно отпустили участника с места ДТП. Действия инспекторов сейчас оценивает руководство областного управления.

Подробнее про саму аварию и про трогательные ролики Кочурова для своей семьи смотрите в сюжете Анатолия Бородкина.

Ранее смертельное ДТП произошло под Нижним Новгородом. На трассе Р-125 Новгород - Касимов столкнулись легковушка и три грузовика. Три человека погибли, еще один получил ранения.