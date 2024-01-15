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Под Нижним Новгородом в ДТП с тремя фурами и легковушкой погибли три человека

К ликвидации последствий смертельного ДТП привлекались спасатели.
Ирина Елагина 2024-01-15 16:27:01
© Фото: МЧС РФ © Видео: МЧС РФ

Смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и трех грузовиков произошло днем 15 января под Нижним Новгородом. При массовом столкновении машин погибли три человека, как минимум, один пострадал.

Как пояснили в пресс-службе МЧС России, авария случилась на трассе Р-125 Новгород-Касимов, недалеко от поворота на село Лакша.

«Столкнулись легковой автомобиль и три грузовика. В аварии погибли три человека, их личности устанавливаются. Еще один пострадал», - уточнили в МЧС.

На оперативных кадрах видно, что удар пришелся на капот легкового автомобиля, машина сильно обгорела. Спасатели все еще находятся на месте ДТП, привлечены сотрудники аварийно-спасательного из Павлово. Движение транспорта на этом участке затруднено.

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