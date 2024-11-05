Мирный житель Горловки ранен в результате взрыва суббоеприпаса от кассетных снарядов НАТО. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.

«В результате детонации суббоеприпаса вооруженных формирований Украины типа "колокольчик" в поселке Куйбышева ранен мирный житель Горловки», - говорится в публикации.

Суббоеприпасы такого рода используются в 155-миллиметровых артиллерийских снарядах и ракетах HIMARS, которые НАТО поставляет Украине.

Ранее украинский беспилотник нанес удар по автобусу в Горловке. В результате атаки один человек погиб и двое пострадали.