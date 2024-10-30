Мэр Горловки: ВСУ применили особую тактику при атаке БПЛА на автобус

Вооруженные силы Украины просто уронили беспилотник на автобус, оснащенный системой РЭБ, рассказал РИА Новости мэр города Горловка Донецкой Народной Республики Иван Приходько. В результате атаки один человек погиб и двое были ранены.

ВСУ нанесли удар по автобусу 27 октября. Система РЭБ на машине была включена и работала исправно. Боевики подвесили беспилотник над автобусом и выключили винты, и он камнем упал вниз, рассказал Приходько.

В такой ситуации система радиоэлектронной борьбы уже не могла перехватить беспилотник, потому что он находился не в управляемом полете, а в свободном падении.

Глава города рассказал, что украинские боевики постоянно атакуют Горловку. По его словам, в день бывает не меньше 20 ударов БПЛА.