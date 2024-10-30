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Мэр Горловки: ВСУ применили особую тактику при атаке БПЛА на автобус

В результате удара один человек погиб и двое были ранены.
Владимир Рубанов 2024-10-30 05:41:04
© Фото: Telegram/Prikhodko1970

Вооруженные силы Украины просто уронили беспилотник на автобус, оснащенный системой РЭБ, рассказал РИА Новости мэр города Горловка Донецкой Народной Республики Иван Приходько. В результате атаки один человек погиб и двое были ранены.

ВСУ нанесли удар по автобусу 27 октября. Система РЭБ на машине была включена и работала исправно. Боевики подвесили беспилотник над автобусом и выключили винты, и он камнем упал вниз, рассказал Приходько.

В такой ситуации система радиоэлектронной борьбы уже не могла перехватить беспилотник, потому что он находился не в управляемом полете, а в свободном падении.

Глава города рассказал, что украинские боевики постоянно атакуют Горловку. По его словам, в день бывает не меньше 20 ударов БПЛА.

#Украина #ДНР #ВСУ #Горловка #РЭБ #автобус #иван приходько
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