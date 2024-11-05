Главой Еврейской автономной области станет Мария Костюк

Глава управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк станет новым губернатором Еврейской автономной области (ЕАО). Подавший в отставку глава региона Ростислав Гольдштейн возглавит Республику Коми.

Российский президент Владимир Путин спросил, готова ли она занять этот пост. На его вопрос она ответила положительно.

47-летняя Костюк была помощником Гольдштейна, когда тот был сенатором. С 2020 по 2023 год она работала в правительстве ЕАО. Она неоднократно бывала на мероприятиях с Владимиром Путиным, в том числе когда он встречался с родителями погибших бойцов СВО. Сын Костюк погиб в зоне проведения спецоперации.

«Я признательна и благодарна вам за такое доверие, для меня это и неожиданно, и высокая ответственность. Я сделаю все возможное - хочется добавить, и невозможное - чтобы оправдать ваше доверие, чтобы быть достойной памяти своего сына, который верно служил Отечеству, чтобы быть достойной своей страны», - подчеркнула она.

Ранее сообщалось об отставке губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна. Путин назначил его главой республики Коми, и тот согласился занять эту должность.