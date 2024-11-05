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Путин назначил губернатора ЕАО Гольдштейна врио главы Коми

Ранее глава республики Владимир Уйба объявил об отставке.
Таисия Кваша 2024-11-05 19:12:03
© Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, Globallookpress

Российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении губернатора Еврейской автономной области (ЕАО)
Ростислава Гольдштейна на должность главы республики Коми. На этом посту он сменит Владимира Уйбу, ранее объявившего об отставке.

На личной встрече с президентом Гольдштейн заявил о планах по развитию северных городов Коми.

Ростислав Гольдштейн занимал пост врио губернатора Еврейской автономной области в 2019 году. После Единого голосования в 2020 году был назначен на должность главы ЕАО.

#Владимир Путин #Президент #Еврейская автономная область #Коми
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