Штрафы до 200 тысяч и уголовка: чем грозит новый закон для владельцев собак

В Новый год с новым законом вступили владельцы собак. Появился официальный документ, который точно определяет их права и обязанности, а также приводит список особо опасных пород. Теперь хозяин собаки, причинившей ущерб, должен будет либо сразу выплатить компенсацию, либо частями в течение определенного времени.

Штраф за плохое поведение своего любимца может достигать 200 тысяч рублей, а за нарушение правил выгула можно даже получить уголовную ответственность.

«Штраф - это микромера, тем более есть хозяева, которые держат крупные породы собак, агрессивных собак. И они даже удовольствие получают, если натравливают их на людей. Такие хозяева конечно должны привлекаться к уголовной ответственности», - заявила генеральный директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова.

По мнению экспертов, каждый хозяин, зная нрав своей собаки, должен предвидеть подобные инциденты. А если пес, мягко говоря, невоспитанный, - обеспечивать безопасность окружающих.

«Правильно, так скажем, экипированы должны быть и маленькие собаки. Что уж говорить о больших, тем более бойцовских пород. Выгуливать их надо на поводке. Причем, коротком. И обязательно в наморднике», - отметила Татьяна.

Подробнее про меры предосторожности от инцидентов с животными смотрите в сюжете Елены Сивонен.

Напомним, что в Краснодаре питбуль напал на 4-летнего ребенка в лифте жилого дома. Животное зашло в лифт вместе с хозяином и сразу начало лаять на ребенка, а после питбуль сорвался с поводка и укусил мальчика до крови.