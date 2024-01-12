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В Краснодаре питбуль сорвался с поводка и напал на 4-летнего ребенка в лифте

Жалобы на агрессивное животное поступали и от других жильцов дома.
Анна Назайкина 2024-01-12 12:34:01
© Фото: krd_tipich_ru, Telegram © Видео: krd_tipich_ru, Telegram

В Краснодаре питбуль напал на 4-летнего ребенка в лифте жилого дома. Кадры с камер наблюдения распространяются в соцсетях.

На них видно, как собака, зайдя в кабину вместе с хозяином, сразу начинает лаять на детей. Мужчина держит ее на поводке, однако в один момент она срывается и успевает укусить мальчика.

«Сообщается, что на агрессивное животное жалуются соседи хозяина собаки», - рассказали в Следственном комитете.

Судя по другим видео с камер, пес уже не раз проявлял агрессию в отношении детей.

Региональный СК уже начал проверку. Председатель комитета Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту нападения собаки на ребенка.

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