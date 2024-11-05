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Путин назвал мат неотъемлемой частью русского языка

Также президент РФ напомнил об отношении церкви к мату.
Таисия Кваша 2024-11-05 19:22:08
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка, отвечая на вопрос о ненормативной лексике, сделал заявление,  что мат считается частью нашего языка.

«Мат — это, к сожалению, тоже часть нашего языка», - ответил российский лидер.

Он уточнил, что несмотря на это, нужно бороться с ненормативной лексикой, повышая общую культуру русского языка.  

Также президент отметил, что церковью мат трактуется, как грех.

«Но кто из вас без греха, тот пусть первый бросит в нее камень», - сделал замечание Путин.

Ранее на том же собрании Путин призвал начать работу с детьми трудовых мигрантов и ввести общие правила в знании русского языка.

#русский язык #Владимир Путин #ненормативная лексика #культура россии
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