Путин назвал мат неотъемлемой частью русского языка

Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка, отвечая на вопрос о ненормативной лексике, сделал заявление, что мат считается частью нашего языка.

«Мат — это, к сожалению, тоже часть нашего языка», - ответил российский лидер.

Он уточнил, что несмотря на это, нужно бороться с ненормативной лексикой, повышая общую культуру русского языка.

Также президент отметил, что церковью мат трактуется, как грех.

«Но кто из вас без греха, тот пусть первый бросит в нее камень», - сделал замечание Путин.

Ранее на том же собрании Путин призвал начать работу с детьми трудовых мигрантов и ввести общие правила в знании русского языка.