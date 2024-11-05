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Путин призвал начать работу с детьми мигрантов

Также он предложил ввести уровни владения русским языком для мигрантов.
Таисия Кваша 2024-11-05 17:30:43
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка предложил ввести общие правила для трудовых мигрантов в знании русского языка.

«Общие правила нужны и для тех, кто приезжает в Россию трудиться», - сообщил российский лидер.

К тому же он предложил разработать единый федеральный алгоритм работы с детьми мигрантов, которые плохо знают русский язык. Президент отметил, что поддержка русского языка и его продвижение по всему миру играют для страны первостепенную роль.

На том же заседании Владимир Путин поддержал идею создания единого учебника по русскому языку. Президент объяснил, что именно русский язык во многом определяет духовную и национальную идентичность граждан.

#в стране и мире #мигранты #русский язык #Владимир Путин
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