В СК РФ сообщили, что установили личности более тысячи наемников ВСУ и их гражданство

СК установил личности более тысячи иностранных наемников, которые воюют на стороне ВСУ. Более пятисот из них уже получили статус обвиняемых, об этом рассказал первый заместитель Председателя СК России Эдуард Кабурнеев.

«Две тысячи пятьсот приблизительно участвуют в конфликте. Из них самое большое количество - грузины - 566 , порядка 500 - граждане Британии и США, примерно поровну, 70 - Канада. Вот из этих лиц нами собраны доказательства и вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемого в отношении 523 лиц», - сказал первый заместитель Председателя СК России Эдуард Кабурнеев.

Следователи собирали доказательную базу зачастую под обстрелами. Об этом в день создания ведомства рассказал его руководитель Александр Бастрыкин.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили свыше 5 900 иностранных наемников в рядах ВСУ. По данным МО РФ, всего на Украину прибыли свыше 13 500 легионеров из Европы, Азии, стран Северной и Южной Америки и Африки.