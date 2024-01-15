МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В СК РФ сообщили, что установили личности более тысячи наемников ВСУ и их гражданство

По данным СК РФ, на стороне ВСУ воюют граждане Грузии, Британии, США и Канады.
Алина Луговая 2024-01-15 19:20:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

СК установил личности более тысячи иностранных наемников, которые воюют на стороне ВСУ. Более пятисот из них уже получили статус обвиняемых, об этом рассказал первый заместитель Председателя СК России Эдуард Кабурнеев.

«Две тысячи пятьсот приблизительно участвуют в конфликте. Из них самое большое количество - грузины - 566 , порядка 500 - граждане Британии и США, примерно поровну, 70 - Канада. Вот из этих лиц нами собраны доказательства и вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемого в отношении 523 лиц», - сказал первый заместитель Председателя СК России Эдуард Кабурнеев.

Следователи собирали доказательную базу зачастую под обстрелами. Об этом в день создания ведомства рассказал его руководитель Александр Бастрыкин.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили свыше 5 900 иностранных наемников в рядах ВСУ. По данным МО РФ, всего на Украину прибыли свыше 13 500 легионеров из Европы, Азии, стран Северной и Южной Америки и Африки.

#в стране и мире #Наемники #СК РФ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»