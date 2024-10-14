Цивилева навестила раненых бойцов в филиале госпиталя Вишневского

Статс-секретарь - заместитель Министра обороны России Анна Цивилева навестила военнослужащих, проходящих лечение в 3 филиале госпиталя им. А.А. Вишневского в Подмосковье. Она вручила награды бойцам и проверила условия оказания им медицинской помощи.

Цивилева пообщалась с пациентами госпиталя, заслушала доклады врачей. Анна Цивилева отметила, что после возвращения из зоны проведения спецоперации военнослужащим требуется расширенная диспансеризация.

«То, что сейчас стали более пристально смотреть за здоровьем, выявляет сопутствующие заболевания. Это то, о чем мы говорили. Надо обязательно по возвращению делать расширенную диспансеризацию», - сказала Анна Цивилева.

Статс-секретарь - заместитель Министра обороны РФ в ходе общения с ранеными рассказала о большом количестве программ дополнительного переобучения для получения новых профессий. Сейчас формируются отделы Военно-социального центра Минобороны в регионах, и получившие ранения военнослужащие имеют возможность устроиться в военные комиссариаты.

«У нас сейчас открылся Военно-социальный центр. И мы сейчас будем предлагать ребятам, которые остаются работать в военкоматах совмещать работу в Военно-социальном центре с дополнительной оплатой. Это и зарплата выше, и взаимодействие с ребятами, которые приходят, помогать им отрабатывать те необходимые документы, справки, выплаты. Это такая достаточно активная социальная жизнь», - отметила Цивилева.

В ходе посещены госпиталя Анна Цивилева поставила задачу руководству госпиталя совместно с Департаментом жилищного обеспечения Минобороны и ФГАУ «Росжилкомплекс» обеспечить комфортное проживание медперсонала военного лечебного учреждения в жилых фондах, подведомственных Минобороны России, в шаговой доступности.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.