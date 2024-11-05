МРК «Наро-Фоминск» отразил атаки условных беспилотников на Балтике

Минобороны России сообщает об отражении атак условных беспилотников экипажем малого ракетного корабля «Наро-Фоминск».

Уточняется, что учения проводились в Балтийском море. Имитированные воздушные цели и малоразмерные морские мишени обозначали безэкипажные катера противника и беспилотные летательные аппараты. По ним велся огонь расчетами 100-мм и 30-мм артиллерийских установок.

Помимо этого, сообщается, что экипаж уничтожил условную плавающую мину - перед этим ее обнаружили гидроакустические средства корабля.

Также экипаж отработал элементы морской подготовки и оборону при стоянке на незащищенном рейде. Он провел и учения по борьбе за живучесть, и управление поврежденным в бою кораблем.

Ранее сообщалось, что ВМФ России и ВМС Индонезии начали первые совместные учения в Яванском море.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.