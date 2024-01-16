Юрист Девяткин рассказал про ИИ-систему МВД, которая будет ловить преступников

Новую систему МВД для борьбы с преступностью, работающую при помощи технологий ИИ, планируется наполнить информацией о проживающих на этих территориях людях, ситуации в целом и истории преступлений. Об этом рассказал «Звезде» разработчик проекта, кандидат юридических наук Генрих Девяткин.

Девяткин назвал важным и своевременным решением разработку и внедрение высокотехнологичных инструментов, работающих при помощи ИИ, для борьбы с преступностью.

«Здесь скорее идет речь о комплексном внедрении технологий, которые будут позволять прогнозировать совершение каких-то правонарушений. Эту систему потребуется наполнить большим количеством данных о проживающих на этой территории людях, об обстановке в целом, о ранее совершенных преступлениях. Это достаточно массивная работа, которая потребует серьезных ресурсов, но, в целом, безусловно, нейросети будут полезны для поимки преступников», - сказал Девяткин.

Юрист напомнил, что в Москве на протяжении нескольких последних лет уже используется система распознавания лиц, которая буквально позволяет отследить преступника от момента совершения преступления до того момента, когда он где-то скрывается, заходя к себе домой. Кроме того, технологии ИИ также применяются при прогнозировании коррупционных правонарушений в России.

«Это происходит во многих государственных учреждениях. Чиновники боятся ее. Есть хороший пример того, как эта система позволила установить коррупционные связи между лицами, которые выиграли госконтракт, и организациями, которые участвовали в его реализации. У России уже накоплен достаточно хороший опыт использования нейросетей и различных систем, основанных на загрузке больших данных для борьбы с правонарушениями и преступлениями», - добавил юрист.

По словам Девяткина, при разработке новой системы можно опираться не только на российский, но и на зарубежный опыт.

«За рубежом такая практика давно используется. В некоторых странах буквально прогнозируется совершение тех или иных преступлений на определенной территории достаточно успешно. Например, в той же Бразилии или в Китае. России необходимо посмотреть, как это реализуется в других странах, и на основе этого опыта и своих наработок применять их в будущем», - заключил юрист.

Ранее стало известно, что МВД РФ хочет привлечь нейросети к поиску правонарушителей. В 2025 году планируется разработать две системы на базе ИИ «Клон» и «Конъюнктура».