Врач Вознесенский: у детей до 5 лет чаще бывают летальные исходы от ротавируса

Родителям стоит обязательно вакцинировать детей от ротавирусной инфекции, чтобы избежать заражения и тяжких последствий. Своим мнением об опасном заболевании со «Звездой» поделился врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

«Ротавирусная инфекция - это острое инфекционное заболевание, обусловленное вирусом. Преимущественно это заболевание характеризуется температурой и поражением желудочно-кишечного тракта. То есть лихорадка, интоксикация, тошнота, рвота, жидкий стул. Самая неблагоприятная группа - дети до пяти лет. У них заболевание протекает более тяжело и чаще могут быть летальные исходы», - рассказал эксперт.

Он считает, что главное средство профилактики - это своевременная вакцинация.

«Вакцины у нас есть, они доступны, и вакцинации подлежат именно детишки младших возрастных групп», - отметил врач.

Специалист добавил, что холодная зима - пиковое время для распространения ротавируса, и тем, кто не вакцинировался, нужно быть особенно острожными и выполнять неспецифические меры профилактики.

«Контактировать с больными категорически не приветствуется. Важна личная гигиена при приеме пищи. В детских учреждениях в случае обнаружения вируса должны вводиться ограничительные мероприятия», - посоветовал врач.

Ранее сообщалось о массовом отравлении 20 учеников одного из училищ в Луховицах Московской области. По предварительным сведениям, дети заразились ротавирусной инфекцией. Расследованием этого инцидента занимается СКР.