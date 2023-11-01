В Луховицах из-за массового отравления детей возбудили уголовное дело

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Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по факту отравления учеников одного из училищ в Луховицах. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших массовое отравление детей в одном из училищ Луховиц», - говорится в сообщении Следственного комитета.

Предположительно, причиной ухудшения самочувствия детей стала ротавирусная инфекция. По данным ТАСС, количество пострадавших учеников составило 20 человек.

В комитете подытожили, что запланированы осмотр училища, допросы руководства и учащихся. Сведения о произошедшем сейчас направлены в Роспотребнадзор, с которым планируется провести следственные действия.