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ВСУ обстреляли село Сушаны в Брянской области, нарушено энергоснабжение

Глава региона Александр Богомаз сообщил, что пострадавших в результате обстрела нет.
Тимур Шерзад 2024-01-15 18:17:01
© Фото: Юрия Заболотько, РИА Новости

Противник обстрелял село Сушаны в Брянской области. Об этом сообщает глава региона Александр Богомаз. 

«Украинские террористы обстреляли село Сушаны Климовского района. Пострадавших нет», - написал он в своем Тelegram-канале. 

Богомаз добавил, что, по предварительным данным, обстрел частично повредил несколько административных зданий. Также в населенном пункте нарушилось энергоснабжение. 

Губернатор отметил, что на месте уже работают экстренные и оперативные службы. Аварийные бригады, по его словам, уже занялись восстановительными работами. 

Ранее «Звезда» опубликовала кадры последствий ударов ВСУ по Горловке.

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