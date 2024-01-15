ВСУ обстреляли село Сушаны в Брянской области, нарушено энергоснабжение

Противник обстрелял село Сушаны в Брянской области. Об этом сообщает глава региона Александр Богомаз.

«Украинские террористы обстреляли село Сушаны Климовского района. Пострадавших нет», - написал он в своем Тelegram-канале.

Богомаз добавил, что, по предварительным данным, обстрел частично повредил несколько административных зданий. Также в населенном пункте нарушилось энергоснабжение.

Губернатор отметил, что на месте уже работают экстренные и оперативные службы. Аварийные бригады, по его словам, уже занялись восстановительными работами.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры последствий ударов ВСУ по Горловке.