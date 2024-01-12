Опубликованы кадры последствий ударов ВСУ по Горловке

Боевики киевского режима вновь нанесли массированные удары по гражданской инфраструктуре Донецкой Народной Республики. Снаряды попали в один из жилых домов в Макеевке.

Дронами-камикадзе националисты ударили и по окраинам Горловки. Один из них попал в реанимобиль. Скорая направлялась к месту ночного обстрела. Погибли 2 медицинских работника, еще 6 пострадали. Оглушающий грохот и яркие вспышки - прямое попадание реактивным снарядом в жилой дом в Куйбышевском районе города. Националисты били прицельно, из РСЗО «натовского» производства. И опять исключительно по мирным объектам. Всего боевики выпустили по городу около 20 снарядов.

Боеприпас калибром 122 мм попал в пятиэтажку около семи вечера. По счастливой случайности никто не погиб. Хозяин квартиры, куда попала ракета, в момент обстрела еще был на работе. Сгорела вся бытовая техника и мебель. На месте, где раньше был балконный блок, - теперь зияющая дыра. Повреждены стены, все усыпано осколками стекла.

В момент удара в доме остановился лифт, в результате чего семья с детьми оказалась заблокированной. Чтобы их освободить, спасателям потребовались гидравлические ножницы. Семья только начала подниматься на этаж. Электричество выключилось. Женщина и трое детей оказались в ловушке.

В доме также повреждена труба газоснабжения - произошла утечка. Оперативные службы смогли вовремя ликвидировать возгорание и избежать взрыва.

Только на Улице Куйбышева было повреждено 4 многоквартирных дома и 2 дома в частном секторе. Обстрелам также подверглись два детских сада, школа и котельные. Больше всего пострадали пассажиры автобуса. Сильные ранения получил водитель маршрутки. Среди пострадавших - еще 5 человек.

Всего боевики за минувшие вечер и ночь выпустили по населенным пунктам ДНР 55 боеприпасов. Под огнем ВСУ оказалась также Ясиноватая.