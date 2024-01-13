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США и Великобритания атаковали военно-морскую базу в Йемене

Удар был нанесен авиацией по базе в городе Ходейда.
Сергей Лебедев 2024-01-13 22:20:01
© Фото: Staff Sgt. Taylor Solberg, Keystone Press Agency, Global Look Press

Сегодня США и Британия нанесли очередной удар по йеменским хуситам. Ими была атакована военно-морская база в городе Ходейда.

Отмечается, что удар был нанесен авиацией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в местных властях.

Недавно американский президент Джо Байден заявил, что хуситы являются террористами. Глава Белого дома пообещал «ответить» им, «если они продолжат возмутительное поведение».

А в ночь на 12 января США и союзники выпустили по их объектам хуситов по меньшей мере 100 ракет. Атаки проводились с воздуха и моря, в том числе крылатыми ракетами «Томагавк».

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