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В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Подземные толчки ощутили жители Улан-Удэ, Северобайкальска, а также нескольких районов Бурятии.
Елизавета Егорова 2024-01-15 17:40:01
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Курумканском районе Бурятии. В ГУ МЧС России по региону сообщили, что подземные толчки зафиксировали 15 января в 20.52 по местному времени (в 15.52 по московскому).

«В 20.52 (местное время) произошло сейсмособытие в 58 километрах северо-западнее населенного пункта Сахули Курумканского района. Магнитуда 5,7. Энергетический класс 14,3», - говорится в сообщении МЧС Республики.

Подземные толчки ощущали жители Улан-Удэ, Северобайкальска, а также Курумканского, Баргузинского и Северо-Байкальского районов. Жертв или повреждений инфраструктуры, предварительно, нет.

Ранее очередное сейсмособытие зафиксировали на Сахалине. Эпицентр землетрясения с магнитудой 3,7 находился в 10 километрах от города Невельск. Его жители ощутили подземные толчки.

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