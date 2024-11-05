Житель Белгорода рассказал о первых минутах после взрыва в многоэтажке

Жители Белгорода рассказали, что произошло, когда беспилотник попал в жилой дом. Сначала был слышен звук мотора, затем произошел взрыв и здание загорелось.

«Слышали жужжание беспилотника, потом произошел взрыв. Ударная волна, вышел в подъезд посмотреть, увидел отсюда задымление. И люди начали сюда бежать», - поделился один из местных жителей.

Второй рассказал, что видел вспышку, после которой начался пожар. На место происшествия вскоре приехали сотрудники экстренных служб.

«Вспышка, взрыв, ну и пожар сразу начался. Приехали пожарные, скорая», - сообщил мужчина.

Ранее стало известно, что один человек пострадал при попадании беспилотника в многоэтажку. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги.