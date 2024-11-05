Один человек пострадал при попадании дрона в многоэтажку в Белгороде

Один мирный житель пострадал при попадании беспилотника в многоэтажку в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.



«Бригада скорой помощи доставляет мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги в городскую больницу №2 г. Белгорода», - сообщается в Telegram-канале главы Белгородской области.

Также в жилом доме после атаки дрона украинских военных загорелись три квартиры.

Спасатели МЧС уже прибыли на место происшествия, начато расследование о последствиях атаки.