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Один человек пострадал при попадании дрона в многоэтажку в Белгороде

Из-за прилета беспилотника в жилом доме начался пожар.
Таисия Кваша 2024-11-05 16:00:49
© Фото: © Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Один мирный житель пострадал при попадании беспилотника в многоэтажку в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.


«Бригада скорой помощи доставляет мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги в городскую больницу №2 г. Белгорода», - сообщается в Telegram-канале главы Белгородской области.

Также в жилом доме после атаки дрона украинских военных загорелись три квартиры. 

Спасатели МЧС уже прибыли на место происшествия, начато расследование о последствиях атаки.

 

#бпла #дрон #ВСУ #белгород #МЧС России #Скорая помощь
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