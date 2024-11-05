Российские военные обеспечили ротацию наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС

Российские военнослужащие обеспечили безопасность плановой ротации наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Наши военные обеспечили безопасный переход четырех инспекторов, сообщили в Минобороны. На маршруте движения был объявлен режим прекращения огня.

«По всему маршруту движения от назначенного места перехода - разрушенного моста у н. п. Каменское Запорожской области с 7.00 до 19.00 объявлялся режим прекращения огня», - говорится в сообщении.

Накануне ВСУ обстреляли дорогу, по которой сегодня следовали специалисты, повредив дорожное полотно. В Минобороны заявили, что противник таким образом пытался поставить под угрозу жизнь и безопасность экспертов и сорвать ротацию.

Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с сентября 2022 года, после первого визита на станцию гендиректора агентства Рафаэля Гросси. С начала спецоперации Москва и Киев обвиняли друг друга в обстрелах Запорожской АЭС. МАГАТЭ предлагало создать вокруг станции зону безопасности, но прийти к согласию стороны так и не смогли.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.