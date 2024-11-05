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Российские военные обеспечили ротацию наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС

В составе миссии прибыли четыре инспектора, их задача - наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС.
2024-11-05 17:18:12
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие обеспечили безопасность плановой ротации наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Наши военные обеспечили безопасный переход четырех инспекторов, сообщили в Минобороны. На маршруте движения был объявлен режим прекращения огня.

«По всему маршруту движения от назначенного места перехода - разрушенного моста у н. п. Каменское Запорожской области с 7.00 до 19.00 объявлялся режим прекращения огня», - говорится в сообщении.

Накануне ВСУ обстреляли дорогу, по которой сегодня следовали специалисты, повредив дорожное полотно. В Минобороны заявили, что противник таким образом пытался поставить под угрозу жизнь и безопасность экспертов и сорвать ротацию.

Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с сентября 2022 года, после первого визита на станцию гендиректора агентства Рафаэля Гросси. С начала спецоперации Москва и Киев обвиняли друг друга в обстрелах Запорожской АЭС. МАГАТЭ предлагало создать вокруг станции зону безопасности, но прийти к согласию стороны так и не смогли.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МАГАТЭ #МО РФ #ротация
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